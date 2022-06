Lorena Bianchetti: "Ci sono pregiudizi per la mia fede, ma non sono bigotta"

Lorena Bianchetti, tra spiritualità e sguardi ammiccanti: “Non sono una fanatica”

Figura di punta del programma televisivo A sua immagine, Lorena Bianchetti non è una donna “tutta casa e chiesa”. Lo testimoniano le pose ammiccanti e le sue dichiarazioni rilasciate sulle pagine di Diva e Donna. Parlando degli attacchi sui social dichiara: “C’era un grande pregiudizio su di me a causa della mia fede, che io peraltro non ho mai ostentato. Non sono una fanatica. Finii nel cliché della bigotta oscurantista. Solo per essere stata la prima donna a parlare di spiritualità laica in questo programma televisivo”. E poi l’affondo sulle scelte sbagliate della sua vita: “Chi non le ha fatte? Ma, sai una cosa? Non ho rimpianti e nemmeno rancori. Tutto quello che ho fatto, nel bene e nel male, mi ha portato a essere la donna che sono oggi”.

Che tipo di donna è Lorena Bianchetti? Non è solo la prima donna a parlare di spiritualità in televisione ma è anche la prima presentatrice italiana ad aver intervistato Papa Francesco a casa sua, a Santa Marta. Non il primo incontro spirituale per la Bianchetti: ha conosciuto in prima persona anche Wojtyla e Ratzinger. Da ballerina nel programma Piacere Rai Uno a figura di potere nell’ambito ecclesiastico, il suo programma A sua immagine raggiunge il 20% degli ascolti. Nessuna vacanze per la Bianchetti che si prepara alla versione estiva del sua trasmissione: “La domenica lasciamo lo studio e giriamo l’Italia. Ogni settimana in un città diversa, alla ricerca delle radici e delle tradizioni”.

Leggi anche: