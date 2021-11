Bibbiano, condanne: 4 anni a psicoterapeuta Foti. Sindaco rinviato a giudizio

Bibbiano, lo psicoterapeuta Foti condannato a 4 anni per abuso d'ufficio e lesioni. Il sindaco rinviato a giudizio: "Dimostrerò la mia estraneità"

"Una sentenza per noi totalmente inaspettata, non avremmo scelto il rito abbreviato se le carte delle indagini avessero lasciato presupporre una condanna. La situazione ambientale di questo tribunale evidentemente è stata fortemente condizionata dal processo mediatico e ovviamente faremo appello. Continuiamo ad avere fiducia nella giustizia e nel fatto che viviamo in uno stato di diritto".

Lo dicono gli avvocati difensori dello psicoterapeuta fondatore del centro Hansel e Gretel, Claudio Foti, personaggio chiave dell'inchiesta "Angeli e demoni" sui presunti affidi illeciti del "sistema Bibbiano".

Decisamente contrariati per la sentenza emessa al tribunale di Reggio Emilia, gli avvocati Girolamo Andrea Cuffari e Giuseppe Rossodivita ribadiscono: "Foti non era accusato dei fatti che sono stati raccontati - è stato condannato a 4 anni per abuso d'ufficio e per lesioni. La sottrazione dei bambini non è mai avvenuta, è caduta la frode processuale. Evidentemente il tema dell'abuso d'ufficio è un tema che regge l'impalcatura di tutta l'inchiesta".

Bibbiano, Foti: "Amareggiato ma fiducioso, rifarei tutto"

"Continuerò a impegnarmi nel lavoro e nei valori in cui credo o nelle pubblicazioni che usciranno in cui tenterò di chiarire le mie idee. Sono amareggiato ma assolutamente fiducioso. Rifarei tutto quello che ho fatto, è da 40 anni che mi muovo in una certa direzione ottenendo dei risultati e creando ovviamente delle resistenze". E' quanto ribadisce lo psicoterapeuta Claudio Foti all'inviata di Adnkronos Silvia Mancinelli.

"Non c'entro nulla con gli affidamenti - precisa - mi è stata contestata come suggestiva e brutale una psicoterapia. Tutte le psicoterapie che venivano effettuate dal centro studi Hansel e Gretel sono partite dopo che gli affidamenti sono stati decisi dai servizi sociali e da tribunale per i minori".

Foti, la difesa: "Pronti a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"

"Lotteremo fino all'ultimo secondo affinché l'innocenza del dottor Foti sia attestata anche dai tribunali di questa Repubblica e se questi non dovessero accertare l'assenza di responsabilità andremo in Corte europea dei diritti dell'uomo. La battaglia è appena iniziata".

Lo hanno annunciato gli avvocati Giuseppe Rossodivita e Girolamo Andrea Cuffari, difensori di Claudio Foti, lo psicoterapeuta imputato nel processo sui presunti affidi illeciti del sistema Bibbiano, condannato a 4 anni per abuso d'ufficio e lesioni.

Affidi illeciti, sindaco di Bibbiano a processo per abuso d'ufficio

Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, è stato rinviato a giudizio per la vicenda sui presunti affidi illeciti di minorenni in Val d'Enza, nel Reggiano: dovrà rispondere del reato di abuso di ufficio mentre è stato prosciolto dall'accusa di falso.

