Bill e Melinda Gates, i filantropi d'America divorziano dopo 27 anni

Bill e Melinda Gates: matrimonio al capolinea, ma l'impegno umanitario continuerà.

Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio. I due filantropi d'America, eletti "Persone dell'Anno" dal Time nel 2005, hanno annunciato il divorzio in una nota, spiegando che la separazione non inciderà sull'impegno umanitario che proseguirà individualmente. Appena quattro mesi fa la coppia aveva annunciato una donazione di 250 milioni di dollari per la lotta su scala globale alla pandemia da Covid. Una cifra che si era aggiunta al miliardo e mezzo già stanziato per finanziare cure e ricerche del vaccino e messo in campo dalla fondazione creata dal padre di Microsoft e dalla moglie.

La scintilla tra Bill, 65 anni, e Melinda, 56 anni, scatta nell’87 a un evento a New York, quando entrambi lavorano in Microsoft, lei nel marketing, lui da co-fondatore. La coppia si sposa l’1 gennaio del '94 alle Hawaii. Dopo le nozze Melinda abbandona la carriera per dedicarsi alla famiglia e poi alla nascita dei 3 figli. I Gates si stabilirono sul Lago Washington, a Medina, in Virginia.

Con la fondazione, nata nel 2000, la coppia con un patrimonio di oltre 130 miliardi di dollari si è aggiudicata numerose operazioni di filantropia record. Si calcola che fino al 2014 avessero donato alla fondazione più di 28 miliardi, nel solo 2018 hanno donato altri 38 miliardi di dollari. Bill & Melinda Gates Foundation è ritenuta l’organizzazione filantropica più grande al mondo, con un patrimonio di oltre 51 miliardi di dollari. Assieme a un altro super miliardario, Warren Buffett, nel 2010 lanciano ‘Giving Pledge’, un movimento di miliardari decisi a devolvere in beneficenza metà del proprio patrimonio, sia in vita sia in eredità. In undici anni a questo club esclusivo di super benefattori hanno aderito più di duecento tra i maggiori miliardari al mondo, singoli, coppie e famiglie, dall’Australia al Sud Africa, dall’Ucraina alla Germania.