Bimbe delle elementari pagate per giochi erotici. Il prof aveva un tariffario

Massa, arrestato il professore pedofilo: giochi erotici a pagamento con bambine

Un professore di scuola primaria è stato arrestato a Massa. L'accusa è pesantissima: violenze sessuali su bambine delle medie ma anche delle elementari. Secondo l'accusa, avrebbe pagato diverse di loro per fare sesso con lui. E proprio per questo motivo, l’uomo, professore e maestro in diversi istituti scolastici dell’entroterra apuano, - riporta Il Messaggero - è stato arrestato ieri dai carabinieri, dopo che gli era già stato notificato un provvedimento di sospensione cautelare dall’insegnamento. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una delle madri delle bambine coinvolte, quando la figlia le ha raccontato di alcuni incontri nell'abitazione dell’uomo, che sarebbero avvenuti sempre dopo la scuola.

A questo punto, - prosegue Il Messaggero - i militari hanno iniziato a fare i primi accertamenti, ascoltando anche altre presunte vittime. Con la scusa di "divertirsi assieme" e di guadagnare qualcosa in cambio di "piccoli giochi", l'uomo avrebbe infatti adescato alcune di loro, tutte sue allieve, tutte minorenni. L’indagato si trova ora in carcere: è accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico, anche se non è ancora chiaro se le foto e i filmati siano il risultato di riprese effettuate proprio nella sua casa. L'uomo, stando alle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, aveva un vero e proprio tariffario: più i giochi erano spinti e più pagava queste ragazzine.