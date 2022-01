Bimbo ucciso, il padre non risponde al Gip. Contestata anche la premeditazione

Bimbo ucciso dal padre a Varese, Paitoni non risponde al Gip: si è avvalso della facoltà di non rispondere

Davide Paitoni, il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio di 7 anni, Daniele, e aver tentato di uccidere la moglie, nel tardo pomeriggio del primo gennaio, tra Morazzone e Gazzada Schianno (Varese), si e' avvalso della facolta' di non rispondere durante l'interrogatorio di Garanzia. "Non era in condizioni di sostenere l'interrogatorio", ha detto all'Ansa il suo avvocato Stefano Bruno.

Omicidio Varese, contestata la premeditazione

A Paitoni è stata contestata anche la premeditazione e l'aver agito "per motivi abietti". È quanto si legge sul quotidiano di Varese La Prealpina. Una "ritorsione contro la ex moglie" alla base del gesto estremo, che è stata aggredita e ferita dall'uomo, per aver presentato delle denunce per maltrattamenti.

