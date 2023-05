Biolab Pesaro, inondata l'area dove vogliono manipolare i virus: video

Il laboratorio biolab di Pesaro diventa subacqueo, ironia della rete: in un’area sottoposta ad esondazioni si manipolano i virus



Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. E’ finita inondata, in modo pesante, l’area del Comune di Pesaro in cui si è progettato di costruire il biolaboratorio (BSL3) per la manipolazione dei virus.

Un centro, quello di Pesaro, un gradino sotto il laboratorio di Wuhan in Cina (BSL4), luogo sul quale diversi ricercatori internazionali hanno sollevato il dubbio della fuoriuscita del virus che ha provocato l’ultima pandemia mondiale. Parliamo del noto laboratorio di bio-sicurezza (BSL3)” a cura “dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’” contro cui migliaia di cittadini hanno manifestato ancora alcune settimane fa, il primo maggio. Con Affaritaliani fummo tra i primi a parlarne.

Guarda il Video: inondata l’area di Pesaro del biolaboratorio per la manipolazione dei virus



E non è la prima volta che accade. Già a fine gennaio c’è stato un allagamento significativo ma meno importante. La domanda è: su territori così sensibili si va a costruire un laboratorio del genere?

Ebbene sì. La delibera del consiglio del Comune presieduto dal sindaco Pd Matteo Ricci indicava proprio in quel punto, visibile nel video, “la creazione di un laboratorio di bio-sicurezza (BSL3), ossia una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni, in vivo e in vitro, di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico”.