Bisfenolo A negli alimenti, è allarme: "Dannoso per il sistema immunitario"

Salute a rischio con il bisfenolo A: un nuovo studio dell'Efsa riesamina i valori ritenuti innocui della sostanza tossica presente nei contenitori per cibi

L'esposizione al bisfenolo A, una sostanza chimica che può migrare dagli imballaggi agli alimenti, può avere effetti nocivi sul sistema immunitario ed è un rischio per la salute dei consumatori europei di tutte le fasce d'età. A lanciare l'allarme è l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Questa molecola, sospettata sin dagli anni '90 per i suoi potenziali effetti avversi, ha un impiego diffusissimo, e la si può trovare sia nella produzione di contenitori per cibi e bevande sia al di fuori del contesto alimentare. Dal 2017 è stata classificata in Ue come candidata alla sostituzione e dal 2018 è stata vietata per la produzione di plastica nei biberon e in altri contenitori di alimenti per bambini di età inferiore ai tre anni.

Il bisfenolo è utilizzato su larga scala nel packaging degli alimenti per aumentare la durata di conservazione dei cibi ed evitare che assumano un sapore metallico. E' presente, per esempio, nei rivestimenti interni delle lattine, ma è possibile trovarlo anche in moltissimi altri oggetti di uso quotidiano, dalle bottiglie ai contenitori per cosmetici. Al di fuori del contesto alimentare, la sostanza viene usata nei giocattoli, nei cd, nelle posate di plastica, fino alle attrezzature sportive e le borracce, la carta termica e gli inchiostri, perfino negli scontrini dei negozi e nei biglietti dei mezzi pubblici e dei parcheggi.