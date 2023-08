Blatte morte e cibo andato a male: chiusi dai Nas 20 stabilimenti balneari

Blatte morte, zero igiene e sporco dappertutto: trovati 257 stabilimenti balneari irregolari. L'indagine dei Nas

Durante una serie di 883 ispezioni condotte in tutto il paese, i Carabinieri dei Nas hanno riscontrato una serie di problematiche all'interno degli stabilimenti balneari e dei villaggi turistici. Dei 257 luoghi esaminati, il 31% ha mostrato irregolarità.

Questi controlli hanno portato a 415 sanzioni, sia penali che amministrative, con un importo complessivo di oltre 290.000 euro. Inoltre, 11 titolari di attività sono stati deferiti alle autorità giudiziarie, mentre 20 strutture sono state costrette a chiudere a causa di "gravi problemi strutturali e igienici", per un valore stimato di oltre 4 milioni di euro.

Si sono anche riscontrate otto strutture che erano operative senza le necessarie autorizzazioni. In un caso, gli agenti dei Nas di Reggio Calabria hanno scoperto che uno stabilimento balneare veniva utilizzato come discoteca all'aperto in serata, con circa 500 persone presenti, senza le autorizzazioni di sicurezza richieste.