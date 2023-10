Blitz antimafia a Caivano: nove fermi. Coinvolti politici ex amministrazione

Blitz anticamorra a Caivano: nove fermi. Coinvolti anche politici dell'ex amministrazione

Non c’è pace per il comune di Caivano, dove sin dalle prime luci dell'alba - oltre che a San Marcellino e ad Aversa in provincia di Caserta e altri luoghi - i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un decreto di fermo (a carico di 9 soggetti), emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose.

L’attività di indagine e i provvedimenti coinvolgono anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di Caivano. C'è, per esempio, anche l'ex assessore alle Manutenzioni, Carmine Peluso, l'ex consigliere comunale, Giovanbattista Alibrico, un esponente politico locale, Armando Falco, e il dirigente del VII settore Lavori pubblici del Comune di Caivano, Vincenzo Zampella.