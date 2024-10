Boccia-Sangiuliano, la mediatrice per 3 ore dai pm. L'ex amante cambia strategia: "Noi amanti? Solo gossip"

Boccia-Sangiuliano, il ruolo chiave di Melania Rizzoli: dai pm per tre ore

L'inchiesta della Procura di Roma relativa al caso Sangiuliano-Boccia prosegue e i pm non hanno nessuna intenzione di fermarsi, vogliono andare a fondo in questa vicenda che ha coinvolto il governo. Le novità sono due, la prima riguarda il cambio di strategia di Boccia, la mancata consulente prova ad ammorbidire la sua posizione, sostenendo che in realtà tra lei e l'ex ministro non ci sarebbe stato niente di intimo: "Io e Sangiuliano? Solo gossip". L'altro aspetto chiave riguarda l'udienza che si è svolta ieri, durata quasi tre ore. I pm hanno ascoltato la "mediatrice psicologica" della coppia, Melania Rizzoli. Il suo nome compare infatti nell’esposto presentato da Sangiuliano alla Procura di Roma.

Il 29 agosto gli avrebbe trasmesso un messaggio da parte di Maria Rosaria Boccia: "La mia amica Melania Rizzoli – si legge – mi ha detto che Boccia voleva essere nominata consigliere, e solo in tal caso si sarebbe fermata". I pm - riporta Il Fatto Quotidiano - vogliono verificare l’ipotesi del presunto ricatto ai danni di Sangiuliano per ottenere la nomina di consigliere ai Grandi eventi che le aveva promesso. La donna ha confermato di essere stata ascoltata ma della deposizione non parla. Sangiuliano l’ha però tirata in ballo anche nelle conversazioni successive con Boccia. Nella telefonata del 3 settembre- rivelata dal Fatto - Sangiuliano proponeva di coinvolgere Rizzoli come “mediatore psicologico” per appianare le cose. Ma Boccia replicava che l’amica aveva insistentemente quanto inutilmente chiesto a lui di chiamarla. L’unico e ultimo incontro a pranzo tra le due risalirebbe al 2 agosto.