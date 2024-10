Boccia smentita: non ha fatto tutto da sola. "Account Instagram creato da esperti". Servizi così costano 20 mila euro

Boccia-Sangiuliano, il bot che ha cambiato identità 800 volte. il sospetto: la mancata consulente non ha agito da sola

Il caso Boccia-Sangiuliano non si spegne, la Procura di Roma infatti ha deciso di vederci chiaro su questa vicenda e soprattutto cerca di scoprire chi ci sia dietro alla ex amante e mancata consulente dell'ex ministro della Cultura. Quello che hanno scoperto i pm, infatti, - in base a quanto riporta Il Fatto Quotidiano - è che il suo account su Instagram è stato creato ad hoc, da esperti informatici. Torna quindi a circolare la tesi del complotto. Ma per gli inquirenti, risalire a chi ha creato quel "Politica&Amori" sarà molto complicato perché non esiste più, ma nei fatti è stato distrutto: difficilmente si potrà risalire a chi lo gestiva in quelle ore. Ed è il lavoro di un professionista. Le comunicazioni su Sangiuliano e Boccia sono state le ultime: poi è scomparso nel nulla attraverso un know how molto raffinato.

Ed è proprio questo il punto. Un esperto di digital forensic - prosegue Il Fatto - ha analizzato il profilo: non si trattava di un comune utente dietro un account anonimo. Era un professionista che ha messo a disposizione di qualcuno – per questo è importante capire chi – un'identità che in passato s’è mossa come un bot e avrebbe anche rubato le "generalità" ad altri profili reali. Negli ultimi sei anni ha cambiato identità circa 800 volte. In alcuni casi è stato utilizzato per spammare commenti su siti pornografici. E ancora: le Vpn (reti virtuali private) utilizzate per mascherare le reali localizzazioni, sono via via cambiate, ma hanno sempre fatto riferimento a paesi dell’est Europa (Romania e Bulgaria). Qualcuno ha cercato sul mercato chi gli potesse procurare un account non individuabile. Dietro questo profilo si celava un esperto del settore, forse un’agenzia, che, secondo le fonti interpellate vendono questo tipo di servizi tra i 15 e 20 mila euro.