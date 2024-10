Maria Rosaria Boccia ha avuto accesso alle chat del governo

Lo ammette con candore, ma è una potenziale bomba sul governo: “Gennaro Sangiuliano mi faceva leggere le chat dell’esecutivo, me le girava, a volte faceva interi screenshot. Ed è capitato che fossi io a rispondere dal suo telefono”. Maria Rosaria Boccia, come Affaritaliani.it aveva ampiamente anticipato, non ha per nulla concluso il suo attacco contro l’ormai ex ministro. Anzi, è probabile che ancora molto ci sia che bolle in pentola.

Attenzione però perché ora si sale di livello. Se prima si trattava di una vicenda di “corna” e di incarichi elargiti in maniera leggera, oltre alla necessità di capire se vi sia stato spreco di denaro pubblico, ora si parla della divulgazione di contenuti riservati dell’esecutivo. A quanto risulta ad Affaritaliani.it è probabile che la Boccia abbia un archivio vastissimo di conversazioni secretate, sia perché ha ricevuto screenshot e inoltri dallo stesso Sangiuliano, sia perché probabilmente ha effettuato backup che ha poi salvato sui propri dispositivi.

D’altronde è la stessa Boccia ad ammettere che spesso gestiva in prima persona il cellulare dell’ex ministro e che addirittura era lei a rispondere ad alcune conversazioni quando Sangiuliano era impossibilitato a farlo. I bene informati temono ora che si possa alzare un ulteriore polverone e che debba intervenire il Parlamento: che cosa sa, davvero, la Boccia? Quali documenti sono ancora in suo possesso e nella sua disponibilità? Al di là del G7 di Pompei, quali altri appuntamenti riservati sono stati visionati dall’imprenditrice? L’affare si complica: che cosa succede ora?