Boccia, nuove accuse per il caso Sangiuliano: anche stalking e lesioni (per la ferita alla testa)

Boccia-Sangiuliano, nuovi guai per la presunta ex amante dell'ex ministro

Si complica la situazione per Maria Rosaria Boccia, nuove accuse per la mancata consulente alla Cultura e presunta ex amante dell'ex ministro Sangiuliano. I pm, in seguito alla denuncia presentata da Sangiuliano, hanno interrogato ieri per cinque ore la Boccia per la vicenda che portò alle dimissioni dell'ex ministro e ora per lei c'è la contestazione di due nuovi reati: stalking e lesioni. L’accusa di minaccia a corpo politico per le pressioni al ministro sulla nomina a consigliera del Mic è stata riformulata in stalking, a cui si aggiungono - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - le lesioni (la ferita alla testa del ministro).

Ma non finisce qui, per Boccia ci sono anche le accuse di falso, per aver omesso il potenziale conflitto di interessi come imprenditrice nel suo curriculum, l’indebita interferenza nella vita della moglie di Sangiuliano e la diffamazione verso l’ex capo di gabinetto Gilioli. Sulla presunta gravidanza, Boccia ha preferito non rispondere.