Bologna, il ritorno delle Sardine. Scambio di vere lettere a Piazza Maggiore

Le Sardine ripartono da un foglio di carta e una penna. Mattia Santori, uno dei leader del movimento nato un anno fa, ha deciso di lanciare un'iniziativa, tornando dove tutto è cominciato. Appuntamento a Piazza Maggiore per il prossimo sabato 14 novembre, dalle 10 alle 12, semplicemente per scambiarsi delle lettere, senza assembramenti.

Si chiama '6mila caratteri' l'iniziativa delle Sardine. "Chiediamo a tutti di scrivere una lettera cartacea, massimo di 6000 caratteri. Il destinatario - si legge sul Resto del Carlino - sarà "casuale poichè le lettere saranno oggetto di scambio in piazza. L'incipit è obbligatorio e uguale per tutti: caro amico/a ti scrivo". Nelle lettere "si potrà parlare di tutto, di sanità, di lavoro e di speranze, non solo di negatività, abbiamo il diritto di lamentarci ma abbiamo il dovere di condividere le sofferenze altrimenti sfoceranno in rabbia e frustrazione, qualcosa che non è costruttivo". Conclude Santori: "Non ci interessano i giochi politici, ci interessa semplicemente ritrovarci" dopo aver assistito "a tanta rabbia, anche giusta, anche corretta, anche legittima".