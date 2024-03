Bologna: incendio in un appartamento, morta madre e tre bambini

Bologna: incendio in un appartamento, morti tre bambini

Un incendio nella notte in un appartamento in via Bertocchi a Bologna ha causato la morte di tre bambini e il ferimento della madre, ricoverta in ospedale in gravi condizioni. Lo confermano i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto.

Incendio Bologna: morta anche la madre dei tre bambini

E' morta anche la madre dei tre bambini vittime tutti e quattro di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento di via Bertocchi, alla periferia di Bologna. La donna, 32 anni di origini romene, era stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I tre figli morti avevano 2 anni (i due genelli) e 6 anni. Ancora in corso le verifiche sulla dinamica dell'incendio, che dai primi riscontri effettuati potrebbe essere stato causato da una stufa elettrica. Sul posto i vigili del fuoco. La procura ha aperto un fascicolo.