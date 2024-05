Bologna, vigile spara e uccide una ex collega: il delitto in commissariato

Omicidio ad Anzola dell'Emilia (Bologna). Una donna di circa 30 anni, ex vigilessa, è stata uccisa da un collega di 60 anni, nella sede della polizia locale con un colpo sparato con una pistola di ordinanza. La vittima, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni. E’ al vaglio degli investigatori la sua posizione: da capire se lei fosse o meno ancora dipendente del Comando della polizia locale. Non si esclude il movente passionale.

"Stavo pulendo la pistola quando accidentalmente è partito un proiettile". Sono queste, apprende l'Adnkronos, le prime parole che l'agente della Polizia Locale in servizio al comando di Anzola nell'Emilia, avrebbe detto ai carabinieri del Reparto operativo di Bologna. Il proiettile ha colpito e ucciso una donna di 34 anni, ex dipendente del comando della cittadina, che in quel momento si trovava nell'ufficio dove è in servizio il 60enne. La presenza della donna potrebbe essere stata motivata proprio dai rapporti che intratteneva con l'uomo, la cui posizione resta al vaglio.