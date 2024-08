Monte Cervino, morti due alpinisti durante un'escursione: sono precipitati per oltre 1.000 metri

Monte Cervino: due alpinisti sono morti durante un'escursione. I corpi sono stati recuperati dopo essere precipitato per oltre mille metri

Mercoledì 14 agosto due alpinisti non sono più tornati a valle dopo un'escursione sul Monte Cervino. Oggi, venerdì 16, sono state individuate le loro sagome senza vita: sono morti dopo essere precipitati per oltre 1.000 metri sul versante svizzero della montagna. Lo riferisce la Polizia cantonale del Vallese. L'identificazione delle vittime è ancora in corso, ma il pubblico ministero ha già aperto un’inchiesta. Gli alpinisti erano partiti nelle prime ore del mattino dal rifugio Hoernli sopra Zermatt con l’obiettivo di raggiungere la vetta del Cervino lungo la cresta dell’Hoernli. L'allarme è scattato quando di loro nessuno ha più avuto notizie. Così sono cominciate le ricerche grazie agli operatori e ai velivoli di Air Zermatt che hanno sorvolato la zona e individuato i cadaveri dei due alpinisti sulla parete nord del Cervino allertando a sua volta la Polizia cantonale. I corpi sono stati recuperati.