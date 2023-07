Brasile, ragazzo friulano muore dopo essere stato punto da una zanzara

Matteo Chieu morto a 14 anni ucciso da una puntura di zanzara durante la vacanza in Brasile

E' morto in Brasile un 14enne di Tolmezzo (Udine) in seguito alla puntura di una zanzara.

Il ragazzo, Matteo Chieu, era partito per andare a trovare alcuni parenti della madre, originaria del Paese sudamericano. Non è chiaro quali patologie abbiano portato al decesso il giovane, che aveva terminato il primo anno di liceo scientifico.

Il 14enne, subito dopo la promozione, era volato in Brasile per passare una parte delle vacanze con i parenti materni. Il padre del ragazzo, noto commerciante cittadino, è subito partito per il Sud America.