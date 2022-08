Briatore: "Twiga distrutto, sfigati esultano". E chiede 12 milioni sullo yacht

Briatore: "Maltempo ha distrutto metà Twiga, sfigati esultano"

"Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo". Flavio Briatore, con un video su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da una tromba d'aria in Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento Twiga. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l'assist per i commenti di molti utenti che hanno 'esultato'.

"Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m...", dice Briatore. Intanto, come racconta il Fatto Quotidiano, chiede più soldi per lo yacht che lo Stato gli aveva venduto all'asta. "Lo yacht Force Blue era stato venduto per 7 milioni di euro, confiscato per reati fiscali", scrve il Fatto Quotidiano. "C’era stata la condanna in appello, ma non la pronuncia della Cassazione, che ha poi ribaltato tutto. Adesso Flavio Briatore, assolto da ogni accusa, è pronto a chiedere i danni. Oltre ai proventi della vendita, che il tribunale gli ha già restituito, i suoi avvocati vogliono altri 12 milioni di euro. Cioè la differenza con il valore di mercato del superyacht, 20 milioni, stimato da una perizia dello stesso tribunale di Genova".