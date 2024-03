Brigate Rosse, morta Barbara Balzerani: partecipò al sequestro di Aldo Moro

Terrorismo, morta a Roma l’ex delle Brigate Rosse Barbara Balzerani

L'ex terrorista delle Brigate Rosse Barbara Balzerani è morta a Roma. Aveva 75 anni ed era malata da tempo di tumore. Senza essersi mai dissociata dalle Br, era in libertà condizionale dal 2006.

Era nata a Colleferro nel 1949 e la sua vita è stata segnata dall'adesione alle Brigate Rosse e dalla partecipazione al sequestro e all'uccisione dello statista democristiano Aldo Moro. Dal 2011 era ormai tornata in libertaà, Balzerani non si pentì mai nè si dissociò dalle proprie scelte politiche anche se, solo nel 1993, in un' intervista dichiarò di provare "un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti e che continuano a sentirsi offesi ad ogni apparizione pubblica di chi, come me, se ne e' reso e dichiarato responsabile".

La "Primula Rossa"

Definita la 'Primula Rossa' con nome di battaglia "Sara" arriva nella capitale nel 1969 dove si iscrive all'universita' nella facoltà di Filosofia. Nelle Brigate Rosse entra nel 1975 diventando un esponente della cosiddetta 'colonna romana delle br' e si da' alla clandestinita' nel 1977.

Prese parte all'agguato di via Fani e durante il sequestro di Moro si occupò di gestire, insieme a Mario Moretti, all'epoca suo compagno, la principale base operativa brigatista di via Gradoli 96 a Roma. Nel 1981 partecipò anche al sequestro del generale americano della Nato James Lee Dozier.

Dopo l'arresto di Moretti nel 1981 tentò senza successo di gestire la scissione dell'organizzazione, guidando poi la fazione delle "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente". Finì in manette nel 1985 ad Ostia. Dal carcere, rivendicò l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti compiuto dalle Br ed e' poi stata condannata all'ergastolo.Nel 1987, assieme agli altri leader storici delle Br, Renato Curcio e Mario Moretti partecipo' ad un'intervista televisiva concessa al giornalista della Rai Ennio Remondino nella quale i ex tre brigatisti dichiararono come conclusa l'esperienza della lotta armata in Italia e sancirono formalmente la resa definitiva delle Br e l'abbandono della lotta armata.

Autrice di numerosi libri

Negli anni, Barbara Balzerani ha scritto numerosi libri: Compagna luna nel 1998; La sirena delle cinque, del 2003; Perché io, perche' non tu, del 2009, Cronaca di un'attesa, del 2011; Lascia che il mare entri, del 2014; L'ho sempre saputo, del 2018; e l'ultimo del 2020 Lettera a mio padre.

In quest'ultimo libro, in particolare, in una sorta di dialogo immaginario con il padre racconta: "Mi chiedevi dove avessi fallito con me. Come fosse stato possibile che non mi avessi fermata in tempo. Ti dicevo che non avevi colpe. Che non avresti potuto fare nulla. Che il mio tempo era stato scandito da un'occasione di riscatto che tu non avevi conosciuto".

Il suo nome ritornò sulle pagine dei giornali per le polemiche seguite ad un suo post su Facebook: "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40nnale?", riferendosi ai 40 anni dalla strage di via Fani dove vennero uccisi gli agenti di scorta di Moro.