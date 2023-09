Brindisi, donna trovata carbonizzata in casa: sospetti sul figlio

Brindisi, incendio in casa campagna. Trovata una donna anziana carbonizzata, ascoltato il figlio

“Venite, mia madre è morta carbonizzata”: è la telefonata giunta intorno a mezzanotte ai vigili del fuoco da una contrada di San Michele Salentino, nel brindisino. Ad aver dato l’allarme, il figlio 47enne di un’anziana donna trovata morta carbonizzata nella casa dell’uomo.

Sul luogo in cui si è consumata la tragedia sono giunti i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni: per tutta la notte hanno interrogato il figlio della donna per ricostruire la macabra vicenda insieme al pm di turno Alfredo Manca titolare del fascicolo aperto a seguito dell’avvio dell’attività di indagine.

L’uomo era stato destinatario di un divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei riguardi della madre, eppure la donna era solita andare a trovarlo a casa per fargli visita come una mamma fa con il proprio figlio. Tanti gli interrogativi degli investigatori e degli inquirenti a cui il figlio 47enne dovrà dare una risposta.

(Articolo in aggiornamento)