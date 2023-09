Ostuni, i prof agli studenti del primo anno: “Coglioni, andate allo zoo"

Ostuni, insulti e parolacce dei prof agli studenti del primo anno: “Non ci servite coglioni, andate allo zoo"

“Se siete venuti solo per scaldare il banco ve ne potete andare allo zoo perché non ci servite, coglioni”. Con questa frase carica di buona educazione e buon esempio si sono espressi alcuni docenti dell’istituto tecnico Pantanelli Monnet della città di Ostuni, quando si sono presentati nelle classi agli studenti del primo anno.

“Andate a fanculo se non volete fare niente. Dovete aspettare solo i 16 anni e poi ve ne potete andare. Cretini. Scemi.”

Un benvenuto da standing ovation per il cattivo esempio sprizzante rabbia e insulti nei riguardi di adolescenti che si apprestano a iniziare un nuovo percorso scolastico nel posto in cui le lezioni dovrebbero essere momento di accrescimento culturale. Sono questi (e altri) i racconti terrificanti che hanno dovuto ascoltare i genitori (sconcertati) quando i figli sono rientrati a casa e gli hanno chiesto come fosse andato il primo giorno di scuola. “Mamma, ma è normale che un prof ci tratti così?”

Insomma, può capitare che un docente perda le staffe, ma come reagire quando si lascia prendere dalla rabbia arrivando persino a insultare i propri studenti? “Se ci rispondete, vi mandiamo in presidenza” hanno proseguito i prof, indistintamente, donne e uomini. Eppure, Albert Einstein scriveva “É l’arte suprema dell’insegnante a risvegliare la voglia della creatività e della conoscenza”. Ma se per conoscenza qualcuno intende insulti e turpiloqui, forse ha sbagliato mestiere.