Brindisi, ladre bloccate dai residenti rischiano il linciaggio. Esclusivo

Brindisi, ladre rischiano il linciaggio: accerchiate dai residenti. Esclusiva

Sembra che in Italia da qualche tempo sia in atto la rivolta dei cittadini contro i ladri: dopo il tentato scippo ai danni di un’anziana donna di qualche giorno fa a Roma, al quartiere Quarticciolo, il cui presunto ladro indiano è stato linciato dai passanti, oggi, 14 settembre, è toccato a due ladre di origine croata. E le immagini dell’accerchiamento stanno facendo il giro del web.

È accaduto a Brindisi, nel quartiere Sant’Elia, poco dopo le 10 quando un gruppo di stranieri è stato boccato dai residenti della zona. Due donne e due uomini, stando alle testimonianze raccolte, si sarebbero furtivamente introdotti in una palazzina e avrebbero tentato di scassinare le porte di alcuni appartamenti, incuranti che i residenti li stessero osservando. Il gruppo di stranieri ha provato a dileguarsi, i due uomini ci sono riusciti, mentre le due donne sono state accerchiate dai condomini. Momenti di tensione sono stati vissuti prima dell’arrivo della polizia, come è possibile vedere nel video di seguito proposto.

Dal tentato furto di oggi è emerso che il gruppo di stranieri è l’autore di tanti altri reati commessi nella zona, avendo riconosciuto i legittimi proprietari sulle braccia e al collo delle donne vari monili in oro rubati giorni prima.

Le due presunte ladre, strattonate poco prima, sono state arrestate dai poliziotti giunti sul posto e trasferite poi nel carcere di Lecce. Tuttavia, la città di Brindisi non è certamente estranea ai linciaggi dei ladri in strada: come non ricordare, nel periodo natalizio, il ladro che, nel tentativo di rapinare una gioielleria, è stato preso a colpi di sedia dai passanti che lo hanno fermato e accerchiato.