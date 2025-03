Donna morta in mare a Cagliari, trovato il cadavere di un uomo: potrebbe essere del fidanzato

Cagliari, trovato in mare il corpo di Paolo Durzu, il fidanzato di Manola Mascia

Manca ancora il riconoscimento dei familiari ma dovrebbe essere di Paolo Durzu il corpo ritrovato stamattina sugli scogli a Cagliari che è appena stato recuperato. Il 33enne era scomparso due giorni fa assieme alla fidanzata, Manola Mascia, che è stata ritrovata morta in mare mercoledì poco dopo le 13 nelle acque di Cala Fighera. Da quel momento erano scattate le ricerche del fidanzato.

Guardia costiera in mare e vigili del fuoco via terra hanno ripreso le operazioni stamattina, rese difficili dalle onde spinte sugli scogli dal forte vento di scirocco. Ieri in Prefettura è stata assegnata ai vigili del fuoco la guida delle operazioni, che hanno coinvolto Guardia costiera, polizia e carabinieri, e stamattina sono entrati in azione con droni, cani, sommozzatori e ogni mezzo a disposizione.

Alle 9.40 è stato individuato un copro sugli scogli e non è stato possibile intervenire via mare per il maltempo. Le operazioni sono state impegnative, data la zona impervia, e alle 12.05 il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperare il corpo. Tra poco i genitori di Paolo Durzu scopriranno se si tratta del loro figlio.

Cagliari: trovato un altro corpo in mare, può essere il fidanzato di Manola

Il corpo di un uomo è stato trovato in mare a Cagliari, potrebbe essere il 32enne scomparso assieme alla fidanzata. Due giorni fa era stato ritrovato nelle acque di Cala Fighera il corpo della 28enne Manola Mascia ed erano scattate le ricerche del fidanzato Paolo Durzu. Stamattina sono ripartite ed è stato trovato un corpo in quella zona. Una volta a terra ci saranno le operazioni di riconoscimento per verificare se sia il corpo di Dorzu.