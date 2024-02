Calcio in lutto: è morto Kurt Hamrin, bandiera della Fiorentina. Aveva 89 anni

Il calcio piange Kurt Hamrin. Lo storico bomber della Fiorentina è morto a 89 anni. Nono marcatore all-time della storia della Serie A con 190 gol, in Italia l'ala svedese ha giocato anche con le maglie di Juve, Milan e Napoli. Soprannominato "Uccellino" per la sua agilità, Hamrin ha vestito per nove anni la maglia della Viola, collezionando quasi 300 presenze dal 1958 al 1967 e diventandone una bandiera. Con la maglia della nazionale svedese si è classificato secondo al Mondiale del 1958 dietro al Brasile di Pelè.

Cresciuto nelle giovanili di Huvudsta IS, Råsunda IS e AIK e arrivato in Italia nel 1956, Hamrin ha raggiunto Firenze dopo un anno alla Juve e un prestito al Padova. E proprio con la maglia della Viola lo svedese ha dato il meglio di sè, collezionando 289 presenze, diventando il più grande bomber della storia del club con 150 reti dietro a Batistuta e vincendo una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Alpi e un Mitropa. Una vera leggenda per i tifosi della Fiorentina e non solo. Chiusa nel 1967 la gloriosa parentesi viola, l'Uccellino ha poi giocato due stagioni al Milan (36 presenze) e due al Napoli (22 presenze) prima di chiudere la carriera in patria all'AIK Stoccolma (10 presenze). Nel dettaglio, Hamrin ha firmato 8 reti con la Juve, 20 col Padova, 150 con la Fiorentina, 9 col Milan e 3 col Napoli.

Con la maglia rossonera, Hamrin vinse lo scudetto, la Coppa delle Coppe nel 1968 (doppietta in finale all'Amburgo) e la Coppa dei Campioni nel 1969, con tanto di gol nella semifinale d'andata contro il Manchester United vinta per 2-0.