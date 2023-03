Calenda incontra Venditti in aeroporto e confessa: "Entravo di nascosto in casa tua". VIDEO

Per uno strano scherzo del destino, Carlo Calenda e Antonello Venditti si sono incontrati in aeroporto. E il leader di Azione e Italia Viva, forse colto dall'emozione, ha confessato al cantautore romano di essersi introdotto di nascosto in casa sua a Santo Stefano.

Secretary of the party Azione and former Minister of Economic Development Carlo Calenda tells singer Antonello Venditti that he used to sneak into his house to take a bath in his swimming pool pic.twitter.com/rWRdjrvsV0