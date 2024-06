Cambio olio ogni 10mila km, l'esperto: "Una truffa". Ecco quando farlo

Stando a un ex ingegnere di General Motors si può effettuare il cambio dell'olio anche ogni 15mila chilometri

Molti sono convinti che il cambio dell'olio vada fatto ogni i 10mila chilometri per evitare malfunzionamenti della propria vettura. La verità però, almeno secondo quanto afferma un ex ingegnere della General Motors a motorzoom.it, sarebbe ben diversa. Anzi, si tratterebbe di una abile trucco di marketing per spingerci ad acquistare più olio motore di quello che effettivamente ci serve.

L'esperto ritiene infatti che l'auto potrebbe durare anche il doppio senza effettuare il cambio dell'olio ogni 10mila chilometri ma solo a condizione che si tratti di una vettura di qualità. Addirittura si potrebbe arrivare a superare la soglia dei 15mila chilometri senza danni al motore. Il tutto ovviamente è condizionato dallo stile di guida e dalla presenza di altri possibili problemi al motore.