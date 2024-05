Auto elettrica? Solo come secondo veicolo: per i viaggi meglio quella termica

Auto elettriche utilizzate solo per svago, per i viaggi lunghi vince il motore termico

In California e in Norvegia, dove le auto elettriche sono più diffuse, emerge un trend che favorisce un utilizzo diverso dei veicoli. Sempre più famiglie in entrambi i paesi stanno optando per l'acquisto di un'auto elettrica come secondo veicolo, destinato a commissioni veloci o attività ricreative. Questo suggerisce che, almeno per il momento, le auto elettriche non sono viste come una diretta sostituzione dei modelli a motore termico, che continuano ad essere preferiti per viaggi più lunghi e necessità più impegnative.

Secondo quanto riportato da e-gazette, che riporta i dati raccolti dai dispositivi di ricarica, i veicoli elettrici percorrono meno chilometri del previsto, sollevando seri interrogativi sull'efficacia delle politiche di elettrificazione dei trasporti e sull'impatto sul cambiamento climatico.

Nel caso della California, uno studio sui consumi delle famiglie ha rilevato che i veicoli medi ricaricano appena 2,9 chilowattora al giorno, molto al di sotto delle stime degli enti regolatori e delle opinioni pubbliche. L'efficacia climatica ed ambientale dell'elettrificazione automobilistica dipende dalla capacità di ridurre l'uso dei combustibili fossili. Tuttavia, questo dipende strettamente dai chilometri percorsi dai veicoli elettrici e da quelli che verrebbero altrimenti coperti da veicoli a benzina. Dai dati nazionali statunitensi emerge che i veicoli elettrici percorrono in media notevolmente meno chilometri rispetto ai loro equivalenti a benzina, una differenza statisticamente significativa che vale per una varietà di situazioni familiari e geografiche.

In Norvegia, nonostante il 90% delle auto nuove sia elettrico, non si è riscontrata una diminuzione significativa dei consumi di carburante, contrariamente alle aspettative. Questo perché, nonostante gli incentivi generosi, i norvegesi continuano ad utilizzare veicoli ibridi o termici e lasciano spesso le auto elettriche in rimessa.