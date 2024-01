Canottieri Ticino, chat sessista e foto rubate: "Votiamo il miglior lato b"

Canottieri Ticino, bufera sul club pavese

Tre donne di Pavia denunciano di essere state vittime di foto e insulti sessisti in una "chat del tennis" per soli uomini tra i soci della Canottieri Ticino, circolo dell’élite pavese. La storia, in cui sono coinvolti otto amici, è stata riportata dalla Provincia Pavese. Per ora solo uno di loro è stato sanzionato dal club (sospeso per tre mesi dai probiviri). Nella chat - si legge su Il Corriere della Sera - circolavano nomi e foto di giovanissime in bikini, figlie di altri soci. Si votava il miglior "lato b", si scambiavano dettagli sessuali e si scommetteva su future conquiste. Le ragazze oggetto di insulti sessisti e le loro famiglie non vanno più al circolo. Alcuni soci adesso chiedono la testa dei dirigenti. E gli otto amici della chat potrebbero essere a breve indagati.

Tutto - prosegue Il Corriere - risale ad agosto ma finora le bocche erano sempre rimaste cucite. Tanto che solo martedì, dopo l’articolo di giornale, i vertici della Canottieri hanno scritto una mail piuttosto asettica ai soci: "C’è un procedimento giudiziario in corso, nel rispetto della privacy di tutte le persone coinvolte, "con l’auspicio di salvare il clima di amicizia e vicinanza che da sempre contraddistingue questa società". Secondo le accuse, gli otto membri del club coinvolti, si scambiavano pettegolezzi su tradimenti e dettagli sessuali, o ancora si fantasticava sulla prossima giovanissima conquista con tanto di sfida sul tempo agli amici, c’erano i nomi e le foto in bikini a bordo piscina delle figlie di altri soci. Ragazze ventenni che gli ormai quasi cinquantenni protagonisti delle chiacchiere avevano visto in fasce.