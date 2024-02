Carnevale di Nizza: una grande festa senza confini

Dal 17 febbraio al 3 marzo la città più vivace della Costa Azzurra si animerà tra mirabolanti carri, battaglie di fiori, performance pubbliche e spettacoli dall’alba al tramonto. L’edizione del Carnevale di quest’anno, intitolata “Roi de la pop culture”, trae ispirazione dalle serie televisive, i manga e i videogiochi, cogliendo allo stesso tempo le suggestioni dei grandi registi della magia sul grande schermo, da Tim Burton a Walt Disney.

Nizza, la città più “italiana” della Francia, epicentro della Costa Azzura, si prepara per il principale appuntamento invernale, il Carnevale, in programma da sabato 17 febbraio a domenica 3 marzo. Il conto alla rovescia è iniziato e il cantiere di questo grande evento è in fibrillazione: i carri allegorici e burleschi, alternati a cortei colorati e performance con artisti internazionali, senza dimenticare le tradizionali battaglie dei fiori, sfileranno dall’iconica piazza Masséna alla Promenade des Anglais.

Carnevale a Nizza



Carnevale a Nizza



Si può dire che il Carnevale nizzardo – le sue origini risalgono al 1294 – è un esempio felice di destagionalizzazione del turismo balneare e conferma che il mare in inverno è tutt’altro che una destinazione malinconica. Le temperature sono gradevoli, il cielo è blu e si avverte una joie de vivre che in questo momento è un toccasana.

L’evento, che coinvolge commercianti, associazioni di categoria e differenti fasce di cittadini e residenti, ha molto da insegnare in termini di sostenibilità: niente green washing, il riutilizzo dei materiali delle edizioni precedenti è rigoroso e l’elettricità è impiegata in tutte le scenografiche architetture, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. L’apertura internazionale contraddistingue questa grande festa, con artisti e collaborazioni oltre confine, senza dimenticare i messaggi di inclusione e solidarietà.

I principali laboratori di costruzione sono la Maison du Carnaval, nel quartiere Riquier, dedicato alle costruzioni carnevalesche e la “Halle Spada” su 16.000 metri quadrati. Qui sono stati costruiti i 14 grandi carri del re, della regina e gli altri ispirati alla cultura pop, dalla saga di Jurassic Park a Willy Wonka della Fabbrica del cioccolato. Nel vortice di appuntamenti e attrazioni, qui di seguito i momenti clou.

Carnevale a Nizza



Giovedì 15 febbraio - Prima del debutto

Le grand Charivari: la rue Richelmi si animerà con gli ultimi preparativi, davanti alla Maison du Carnaval. Il pubblico sarà invitato a dare uno sguardo alle anticipazioni (senza spoiler).

Venerdì 16 febbraio - L’opera diventa una sala da ballo

L’Opéra de Nice accoglierà il pubblico dei più piccoli alle 14, mentre alle 19 si terrà il Bal du Veglione in maschera con l’orchestra filarmonica cittadina. Dalle 21:30 a mezzanotte il DJ Mosimann animerà l’atmosfera all’insegna della musica disco/pop rock.

Sabato 17 febbraio - Apre il Villaggio del Carnevale

La festa ruoterà attorno al Village du Carnaval, tra laboratori, animazioni e musica dal vivo. Siamo sulla Promenade du Paillon. La sfilata di apertura inizia alle 14:30, dalle 20:30 i carri illuminati.

Domenica 18 febbraio - Musica e brunch francese

Animazione nella piazza del Palazzo di Giustizia. Il Théâtre de Verdure de Nice, all’aperto, ospiterà il Frenchy Brunch, dalle 12 alle 18, con buffet e musica francese.

Martedì 20 febbraio - la parata degli studenti

Dalle 19:30 alle 22:30, sull’iconica Promenade des Anglais. Si prevedono oltre 4.500 partecipanti.

Mercoledì 21 febbraio, sabato 24 febbraio, sabato 2 marzo: le battaglie dei fiori

Alle 14:30, carri decorati con fiori sfileranno in una parata elegante. Uno degli appuntamenti più distintivi di Nizza che valorizzano la diversità floreale della regione. A Villefranche-sur-Mer il 19 febbraio la battaglia si svolgerà sull’acqua, con barche decorate con garofani e mimose.

Venerdì 23 febbraio - Queernaval

La serata Queernaval parte dalle 20 ed è ideata per celebrare la diversità LGBTQIA+ e trasmettere un messaggio universale di condivisione, inclusione e gentilezza.

Domenica 25 febbraio - La tradizionale Parada Nissarda

Il Corso carnavalesque diurno alle 14:30 riempirà le strade con carri decorati, artisti di strada e la partecipazione della Parada Nissarda.

Venerdì 1° marzo - K-Pop Night

Il Théâtre de Verdure, all’aperto, ospiterà la K-Pop Night, dalle 16 alle 22, un’esperienza per gli amanti della musica coreana, con spettacoli di danza, DJ set e coinvolgimento del pubblico.

Sabato 2 marzo - Festa di chiusura

Il Village du Carnaval, dalle 11 alle 18, accoglierà tutti i quartieri per una festa di chiusura coinvolgente, con la Battaglia dei fiori alle 14:30, il Corso carnavalesque illuminato alle 20:30 e l'incenerimento del re, seguito dai fuochi d'artificio alle 23.

Domenica 3 marzo - All’ Opéra Plage l’arrivederci alla prossima edizione.