Carol Maltesi, l'assurdità delle attenuanti a chi fa a pezzi una donna

Omicidio Carol Maltesi, al suo killer 30 anni di carcere. Le motivazioni della sentenza

La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha deciso: Davide Fontana, imputato per l’omicidio di Carol Maltesi, uccisa a martellate e sgozzata nel gennaio 2022, quindi fatta a pezzi, nascosta per settimane in un freezer acquistato per l’occorrenza e poi messa in un sacco del pattume e abbandonata per strada, è stato condannato a 30 anni di carcere (che, in fase di esecuzione, saranno sicuramente molti di meno).

Il Pubblico Ministero e le parti civili costituite avevano chiesto l’ergastolo: una pena prevista dal nostro ordinamento in caso di omicidio aggravato, anche in virtù del fatto che, da agosto 2019, chi commette uno o più delitti puniti con la pena massima non può più accedere al rito abbreviato, che consente uno sconto di pena automatico di un terzo, ma deve affrontare il processo ordinario.

I giudici, in questo caso, hanno deciso di considerare l’attenuante derivante dal fatto che l’imputato “si sarebbe reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali, e ciò ha scatenato l’azione omicida”.