Cartabianca, Orsini litiga con Parisi: "Stai facendo una figuraccia"

Orsini, lite in tv a Cartabianca con Parisi

Alessandro Orsini torna al centro delle polemiche. Il professore della Luiss ha partecipato gratuitamente a Cartabianca, dove si è scontrato con Vittorio Emanuele Parisi, politologo dell’Università Cattolica di Milano. Alla discussione sulla guerra in Ucraina hanno preso parte anche Andrea Scanzi, Guido Crosetto, Donatella Di Cesare.

Parisi ha aperto una polemica con Bianca Berlinguer, dicendo: "La politica internazionale è complessa, dobbiamo far capire quel che diciamo in poche parole. Poi vi saluto, perché avevo chiesto una cosa, di parlare dell'Ucraina, non di fare il sandwich...". La conduttrice, irritata, è stata appoggiata da Alessandro Orsini che, riferendosi al politologo Parisi, ha affermato: “Stai facendo una figuraccia eh... Non hai detto nulla, hai fatto solo un intervista da saccente".

A queste parole il docente della Cattolica ha replicato: “Era questo che volevo evitare: fare da cassa di risonanza a queste buffonate”. La risposta è stata seguita da uno schermo nero: Vittorio Emanuele Parisi ha staccato il collegamento.

