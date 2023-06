Casal Palocco, TheBorderline chiudono: "Il nostro pensiero è solo per Manuel"

Incidente di Casal Palocco: fiori e doni per il piccolo Manuel vicino al luogo dell’impatto (foto Lapresse)

Incidente Casal Palocco: TheBorderline, stop, pensiamo Manuel

"I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel". È il messaggio d'addio dei TheBorderline che, con questo testo pubblicato su YouTube, lasciano il social.

Sono quasi 50 mila le visualizzazioni raggiunte da questo messaggio in poco meno di due ore. Il gruppo ha annunciato di aver chiuso l'attività dopo l'incidente nel quale, mercoledì scorso, uno dei fondatori, Matteo Di Pietro, 20 anni, ha ucciso il piccolo Manuel, 5 anni, travolgendo con un Suv l'auto della mamma a Casal Palocco, a Roma.

