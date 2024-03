Ambulanti sotto casa, Casalino ha paura: "Vedo brutte facce quando esco"

Rocco Casalino e la casa in piazza Flaminio. Lo scontro con il "re dei bancarellai"

Rocco Casalino forse non immaginava che postando le foto della sua nuova casa in ristrutturazione a Roma avrebbe provocato un caos e infinite polemiche. Non solo a causa degli invidiosi e gli hater sui social, ma proprio da parte degli abitanti della zona. "Paura? Un po' sì, - dice l'ex portavoce del M5s a Il Corriere della Sera - temo di diventare il bersaglio di tutti gli ambulanti. Qua non c’è un bel clima e quella non è bella gente. Uno quando esce da casa dovrebbe stare sereno, io invece mi guardo intorno e vedo brutte facce". Casalino è finito sotto attacco dal "re dei bancarellai" romani Augusto Proietti, e forse non si aspettava che la nuova casa con vista su Porta del Popolo, cuore elegante di Roma, nascondesse un disagio così profondo, atavico per la Capitale.

"Un piano alto, 165 metri quadri in piazzale Flaminio comprati con i soldi di quando facevo la televisione, nemmeno un centesimo di quanto percepito da quando sto in politica", dice prima di confermare il "no grazie" a un trasferimento a Bruxelles per motivi elettorali. Così, alla prima occasione, si arriva allo scontro con Proietti, che - prosegue Il Corriere - si scaglia contro Casalino prima strozzando l’insulto ("fro… non se po' dì, che… non se po’ dì") e poi sfogando il disprezzo omofobo perché "quel gay tutti i giorni telefona ai vigili per farci fare i verbali", salvo poi far arrivare scuse post datate. "Parole che qualificano lui, mica me", replica Casalino.