Caso Beccaglia: "Io, donna e medico, dico che non è violenza sessuale"

Premesso che sarò magari impopolare, premesso che sono da sempre contraria ad ogni forma di violenza e figuriamoci sulle donne, penso tuttavia che la notizia della pacca sul sedere alla giornalista sportiva stia diventando un tormentone mediatico.

Giusto che l'autore dell'inopportuno gesto sessista sia punito, tanto più perché ha agito stupidamente ripreso da una telecamera, ma mi chiedo se sarebbe successa la stessa cosa se la vittima non fosse stata una giornalista!

Il mondo è pieno di donne comuni che quotidianamente vengono molestate in casa e nei posti di lavoro, selvaggiamente picchiate e la legge non si muove fino alle morti annunciate, precedute da decine di denunce, quando ormai è troppo tardi!

In questo caso l'autore del gesto inopportuno è stato denunciato per violenza sessuale rischiando fino a sei anni di reclusione, quando sotto gli occhi di tutti, a mio modesto parere, si tratta di molestia sessuale!

Da ora in poi da parte della legge pretendo lo stesso trattamento per tutti i molestatori che non saliranno mai alla ribalta e per tutte quelle donne che rimarranno nell'anonimato finché non saranno ammazzate!

Proprio vero... la legge è sempre uguale per tutti.