Omicidio, morto un uomo e ferita la compagna. Fermato il figlio della donna

Un 50enne è stato ucciso con un vaso in un'abitazione in provincia di Latina. Ferita gravemente la compagna con un mattone

Un uomo, Germano Riccioni, 50 anni, è stato ucciso nella propria abitazione a Priverno, in provincia di Latina. La compagna dell'uomo, Adele Coluzzi, 57 anni, è invece stata gravemente ferita e trasportata in gravi condizioni in ospedale. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Fermato il figlio della donna. Il 30enne avrebbe aggredito la coppia.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, al vaglio dei carabinieri di Latina, impegnati nelle indagini, c'è il ragazzo, già rintracciato. Sarebbe stato lui, già noto per l'abuso di stupefacenti, a colpire la vittima con un vaso e la madre con un mattone, nel corso della lite avvenuta all'interno dell'abitazione.