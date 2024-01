Caso Pedretti, 43% italiani duri su influencer: "Gettano fango per guadagno"

Caso Pedretti, il 43% degli italiani non perdona gli influencer: "Gettano fango sulle persone comuni per l'engagement"

La morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita a causa della gogna mediatica che l’ha travolta per una presunta falsa recensione, continua a tenere banco.

Il dibattito si è subito allargato a macchia d’olio, e ha riguardato in particolare il ruolo degli influencer e il cosiddetto shitstorm che sono in grado di generare a causa del loro seguito. Termometro Politico tra il 16 e il 18 gennaio 2024 ha lanciato un sondaggio tra gli italiani, e in effetti è emerso che la maggioranza è molto critica nei confronti dei "creators" del web. Per il 43,2% “gettano fango anche sulle persone comuni, che non possono difendersi, per avere più engagement” mentre per il 32,8% “hanno esagerato come altre volte, anche se probabilmente alla base del suicidio ci sono anche motivi personali”. In pochi li difendono considerandoli utili e importanti per il loro ruolo sui social come scovare fake news (3,2%).