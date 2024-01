Spunta una recensione uguale del 2022. Pedretti, il mistero si infittisce

Spunta una recensione uguale di un ristorante vicentino. Giovanna Pedretti, il mistero si infittisce

La recensione pubblicata dalla pizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano da Giovanna Pedretti è molto simile a un’altra del 2022. Omofoba e abilista, Lorenzo Biagiarelli si è spinto a chiedere chiarimenti a Pedretti proprio per questi punti in comune. E come scrive Gambero Rosso, persino gli orari dell’invio dei messaggi e della risposta dei titolari coincidono.

La prima recensione era stata lasciata alla Bruschetteria Faedo di Monte di Malo, in provincia di Vicenza, ed era stata ripubblicata il 12 aprile 2022 in uno screenshot su un gruppo Facebook intitolato "Insultare su Tripadvisor sentendosi grandi chef". Anche in questo caso il cliente si lamenta per essere stato messo in un tavolo vicino a un gruppo di gay, ma apprezza comunque quello che ha mangiato: “Peccato perché la bruschetta è molto buona”.

La risposta del ristorante vicentino



La recensione è molto simile a quella lasciato alla pizzeria di Giovanna Pedretti, con la differenza che, in questo caso, il cliente loda al posto della bruschetta, la pizza e il dolce che ha mangiato. Ecco le espressioni che tornano, identiche, nelle due recensioni: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay”; “Non mi sono sentito a mio agio”; “Peccato perché”.

Ma non è tutto. Come accennato prima, scrive Gambero Rosso, identico è anche l’orario di pubblicazione delle recensioni negli screenshot: 18 ore fa. E quello di risposta dei titolari: 16 ore fa. Come pressoché uguale è l’inizio del messaggio dei ristoratori: “Caro cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione” (Bruschetteria Faedo); “Egregio cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione” (Pizzeria Le Vignole).