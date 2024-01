Tramontano, Perrino a Pomeriggio Cinque: "Impagnatiello merita l'ergastolo"

Delitto Giulia Tramontano, Angelo Perrino a Pomeriggio Cinque: "Impagnatiello narcisista patologico, merita l'ergastolo"

"Impagnatiello è stato definito narcista patologico e oggi con questo intervento ha confermato la natura narscistisica del suo approccio alla vita. Si è posto al centro della vicenda, ha atteso il momento del clamore dei mass media per pronunciare queste parole. Di solito si cerca in privato, in silenzio il contatto con la famiglia. Lui invece ha atteso questa fase. Io non mi farei commuovere da questo pentimento, né dalle lacrime. Se non fosse irriguardoso e irrispettoso per una tragedia così immane, direi che ha usato la cipolla per farsi venire le lacrimucce", spiega il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. "Merita l'ergastolo, se ci fosse una pena superiore all'ergastolo...", aggiunge.

"Quest'uomo dalla doppia identità, che di giorno faceva cocktail per la 'Milano bene' e di sera andava in cerca di donne, perché non era l'unica questa... Sai perché l'ha fatta fuori? Perché doveva mantenere lei e la nuova creatura in arrivo. E siccome aveva avuto una storia analoga, cominciavano a essere troppe. Quindi lui concepisce la soluzione finale siffatta. Augurandosi di poter continuare a fare cocktail per la Milano da bere. Una storia tra le più terrificanti della storia criminale d'Italia", spiega Angelo Maria Perrino.

Il direttore Angelo Maria Perrino a Pomeriggio 5, l'intervento sul suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti

"L'inchiesta deve trovare una via d'uscita e forse la pista del cliente è quella che potrebbe dare una risposta al grande quesito è cioè 'il post è vero o falso?'. Se vuoi la mia opinione difficilmente questo cliente sarà reperito, secondo me forse non esiste - spiega il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Pomeriggio 5 sul caso del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti - Perchè, per dare una giustificazione al suicidio della ristoratrice, penso che ella sia incorsa in un po' di bugie. E questa non abbia resistito al peso.. Lei che era una persona molto attenta al sociale, una donna di grande rettitudine. Si era ritrovata a dire delle 'balle'. Quindi forse aveva ragione la Lucarelli...".