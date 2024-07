Caso Pierina, Manuela commossa schiva le domande: "Brutta scena vedere Louis in manette". E inizia a dubitare di lui

Caso Pierina, Manuela commossa schiva le domande: "Brutta scena vedere Louis in manette"

Non sono giornate facili per Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli - la 78enne uccisa oltre otto mesi fa nel garage di casa sua a Rimini. Ieri la donna è stata sentita per sette ore e mezza in Questura, e ancora oggi - insieme al fratello Loris - ha dovuto rispondere alle numerose domande degli inquirenti. Domande che riguardavano prevalentemente la sua relazione sentimentale con l’unico indagato per l’omicidio della suocera, il vicino di casa Louis Dassilva: da questo nodo, infatti, gli investigatori vogliono provare a risalire a un eventuale suo ruolo nell’omicidio di Pierina, oppure provare che ne era totalmente all’oscuro.

Manuela, intercettata dalle telecamere de “L’estate in diretta” è apparsa visibilmente provata e commossa, dicendosi “dispiaciuta”, e non ha mostrato la solita sicurezza nel rispondere alle domande dei cronisti. Occhiali da sole, capelli sciolti, Manuela ha cercato in tutti i modi di sfuggire ai microfoni, scortata dal suo legale, fino a quando incalzata non ha deciso di rispondere, avvolta da un evidente imbarazzo che tradiva la sua non convinzione dell’innocenza dell’ex amante Louis.

“Io spero che il procuratore Paci e la sua squadra, così come hanno lavorato bene sino ad ora, continuino a farlo... e spero che venga fuori la verità” si è limitata a dire Manuela, per poi aggiungere: “Non è stata una visione bella vedere Louis in manette”. Domani si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto proprio di Dassilva, nel quale - ha dichiarato la criminologa e consulente del senegalese Roberta Bruzzone - probabilmente l’indagato ribadirà la sua estraneità ai fatti, per poi puntare al riesame della misura cautelare laddove questa venisse confermata.