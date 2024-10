Caso Sangiuliano, un ex della Boccia: "Fingeva la gravidanza con un cuscino. Voleva entrare in politica e..."

Caso Sangiuliano, l'ex della Boccia svela dettagli inediti: dalla scenata in giardino al cuscino sotto i vestiti

Continua a tenere banco il caso Sangiuliano-Boccia. Sceglie di uscire allo scoperto un ex fidanzato della mancata consulente ed ex amante dell'ex ministro e svela dettagli inediti sull'influencer che sognava di fare entrare in politica. "Me la presentò un'amica comune. Voleva uscire con me, ci siamo sentiti qualche volta con dei messaggi. Lei - dice l'ex fidanzato e attivista politico a La Verità - si pavoneggiava, diceva che organizzava la Notte bianca a Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. O destra o sinistra, per lei era uguale". La loro relazione è durata molto poco, ma gli aneddoti svelati sono parecchi. "Una volta - racconta - fui costretto a farla scendere dalla macchina in autostrada. Siccome sono separato e sto a casa con mia madre, lei un giorno voleva entrare a tutti i costi. Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l’ho lasciata nel giardino, aprii il cancello e andai via da una seconda uscita. Mia madre scese per dirle che non c’ero, ma non se ne andava".

Le storie incredibili, però, non finiscono qui. Dopo la rottura del rapporto, la Boccia non sparì dalla vita dell'uomo. "Si presentò nuovamente, per caso, con una notizia bomba: mi disse - prosegue l'ex a La Verità - che era incinta". Non di lui, che con la pompeiana avrebbe avuto una fugace relazione, e a quanto pare neppure di qualche altro uomo. Perché la faccenda, per come la racconta il suo ex diventa ancora più surreale. "La incontro di nuovo dopo alcuni mesi e lei mi racconta che aveva perso il bambino e che aveva donato gli organi. Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia... e noi la assecondavamo". Quasi incredulo di fronte ai suoi stessi ricordi aggiunge: "Voleva che si sapesse che era incinta di qualcuno, ma era una palla".

Argomento che la Boccia avrebbe già utilizzato nelle precedenti relazioni per far valere le proprie ragioni. In un caso, come aveva già raccontato La Verità, un politico locale si era visto costretto a far diffidare la pompeiana dal suo legale perché tra le leve "usate" dalla donna c’era proprio quella della gravidanza. E una presunta gravidanza compare anche nelle chat con l’ex ministro, subito dopo che lei gli aveva proposto di firmare un patto di riservatezza, col quale lui si sarebbe impegnato a non cercarla più e lei a non rivelare la loro relazione intima. "Sei incinta?", le chiede l’ex ministro nella chat. Lei non risponde, ma assicura di essere "disposta ad andare anche all’estero".