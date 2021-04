Caso Suarez, l'avvocato della Juve "istigatrice". Ora rischia anche il club

Non c'è pace per la Juventus, già nell'occhio del ciclone per la vicenda della SuperLega, che ha travolto il mondo del calcio e che rischia di costare cara soprattutto al presidente Andrea Agnelli, considerato insieme a Florentino Perez del Real Madrid il principale responsabile del tentativo di fondare una lega privata solo per top club. Ai problemi del club si aggiunge anche la chiusura delle indagini per il caso Suarez, il calciatore dell'Atletico Madrid che era in procinto di passare alla Juventus lo scorso settembre. Si è chiusa l’inchiesta sull’esame-farsa sostenuto all’Università di Perugia, quello che avrebbe dovuto accertare la conoscenza della lingua italiana da parte dell’ex giocatore del Barcellona.

La Procura di Perugia - si legge sul Giornale - ha ritenuto che l’avvocato della Juventus, Maria Turco, sia stata ‘concorrente morale e istigatrice’ dell’intera vicenda. Il falso che la Turco – in concorso con l’ex rettrice dell’ateneo Giuliana Grego Bolli, con il direttore generale Simone Olivieri (sospeso) e con i professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca - avrebbe istigato è quello in cui venne fissata la sessione d’esame straordinaria del 17 settembre, con la giustificazione di esigenze connesse all’emergenza Covid. Secondo l’accusa, invece, quell’appuntamento venne fissato solo per consentire a Suarez di ottenere la certificazione linguistica necessaria all’ottenimento della cittadinanza.

Non solo: al calciatore sarebbe stato fatto arrivare prima il contenuto della prova da sostenere. Giunti alla conclusione delle indagini, si aprono adesso i termini entro i quali gli indagati possono chiedere di essere interrogati e di svolgere accertamenti a loro discolpa: toccherà quindi alla Procura decidere se chiedere il rinvio a giudizio oppure no.