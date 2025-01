Catania, bimba di 18 mesi ingoia una batteria a bottone: è in fin di vita

Catania, bimba di 18 mesi ingoia una batteria: è gravissima

Una bimba di 18 mesi è gravissima nel reparto rianimazione del Garibaldi Nesina a Catania, dopo aver ingoiato una batteria a bottone.

Gli acidi danneggiano gli organi interni

Sottoposta ad un intervento chirurgico in endoscopia e il “corpo estraneo” è stato aspirato ma restano in danni causati dalla liberazione degli acidi della batteria che hanno compromesso gli organi interni. Attualmente è ricoverata in Rianimazione. I genitori avevano notato che la piccola giocherellava con un oggetto ma inizialmente hanno pensato ad un bottone.

I precedenti a Firenze

È accaduto il 15 gennaio a Firenze. Una bimba di un anno è stata salvata dopo aver ingerito una pila a bottone grazie alla collaborazione dei medici i dell'Aou Meyer Irccs di Firenze e dell'Ospedale del cuore di Massa. Non è il primo caso che si registra in Toscana, dove nell'arco di soli due mesi almeno altri due bambini hanno ingerito delle pile, e uno di questi era deceduto.