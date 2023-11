Cecchettin e patriarcato, come smascherare un narcisista. Parla Bruzzone

Ecco come smascherare un narcisista. La lezione in "pillole" di Bruzzone

"Cari amici, questo è il primo video di una serie di tre che ho realizzato per spiegarvi come riconoscere gli indicatori comportamentali utili a smascherare un narcisista. Condividiamolo perché, oltre ad essere interessante per gli appassionati del tema, può letteralmente salvare molte persone". Così la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone diffonde sui suoi canali social una "lezione in pillole" con l'obiettivo di aiutare chi ha quotidianamente a che fare con relazioni "tossiche".

GUARDA IL VIDEO