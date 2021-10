Cgil senza pace, attacco al sito: gli hacker mandano offline il portale

Cgil, il sito sotto attacco hacker. Landini: "Sono stati distrutti alcuni server"

Il sito della Cgil è vittima di un attacco hacker. Lo riporta Collettiva, il blog ufficiale del sindacato. Si tratterebbe di un attacco Ddos (Denial-of-service attack), ovvero gli attaccanti elaborano numerose richieste di accesso al sito portando i server in sovraccarico e mandando il sito offline. L’attacco sarebbe nato nelle stesse ore dell’assalto alla sede centrale del sindacato a Roma, sabato scorso.

“Non so se il sito della Cgil è sotto attacco, so che durante l’assalto di sabato sono stati distrutti alcuni server". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante una conferenza stampa rispondendo a una domanda su un possibile attacco hacker al sito della Cgil, impossibile da raggiungere da un paio di giorni. In un primo momento la società che gestisce il sito, precisano dalla Cgil, aveva detto che il sito era non raggiungibile per troppe richieste di accesso.