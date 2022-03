Chelsea, Gianluca Vialli vuole comprare il club di Abramovich

Gianluca Vialli e l'acquisto del Chelsea per 3 miliardi: l'annuncio

Secondo le ultime notizie, Gianluca Vialli sta pensando all’acquisto del Chelsea. Il futuro del club potrebbe cambiare da un momento all’altro. Da quando Roman Abramovich ha lasciato Londra, il club è alla ricerca di un acquirente e pare che l’ex allenatore dei Blues stia cercando di portare a termine l’acquisto.

A fianco dell’italiano Vialli, da tempo interessato all'acquisizione di società calcistiche, ci sarebbe il promotore immobiliare britannico Nick Candy. Ad affermarlo è lo stesso capo delegazione della nazionale italiana in un’intervista rilasciata al Daily Mail: "Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato di sostenere l’offerta di Mr Candy di acquistare il Chelsea Football Club”.

“Condividiamo la stessa opinione che se l’offerta dovesse andare a buon fine, cercheremo di essere i migliori custodi possibili del club, sapendo che è fondamentale che le preoccupazioni dei tifosi siano al centro delle priorità di qualsiasi proprietario”, ha dichiarato Gianluca Vialli. In passato già interessatosi all’acquisto di altri club con la sua “Tifosy”, Vialli rappresenterebbe sicuramente un ottimo simbolo per la gestione del club, valutato non meno di 3 miliardi di sterline.

