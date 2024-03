Chi è Carmen Lorusso, ex consigliera di Bari arrestata. Vip, lusso e champagne

Comune Bari, il libro "Lo spread dell'amore" svela chi è una delle principali indagate: Maria Carmen Lorusso

L'inchiesta che ha travolto il Comune di Bari che ora rischia il commissariamento per infiltrazioni mafiose, ha portato all'arresto di 130 persone. Al centro di questo scandalo che sfiora anche il sindaco Decaro c'è la figura di Maria Carmen Lorusso, una consigliera eletta alle Comunali del 2019 con il centrodestra e poi passata nelle fila del centrosinistra, Lorusso, tra le altre cose, ha scritto anche un libro che descrive bene il suo pensiero, intitolato "Lo spread dell'amore". Si tratta - riporta Il Corriere della Sera - di una sorta di vademecum della felicità. O quello che Lorusso intende per felicità. Una raccolta di regole per valutare un uomo. Si legge nella presentazione: "Il mio libro si rivolge alle ragazze tra i venti e i trent’anni alla ricerca del principe azzurro, a chi dopo i trent’anni si rende conto di necessità di una stabilità reale, alle amanti che continuamente si domandano se stiano facendo la cosa giusta, alle ex mogli che dovrebbero darsi pace".

Nel libro - prosegue Il Corriere - le regole sono chiare. Età e aspetto fisico sono importanti, è chiaro. Ma i veri valori aggiunti sono il reddito e le proprietà. La linea mediana è lo stipendio da tremila euro, sotto quella cifra si perdono punti. Sopra se ne guadagnano. Anche case e iscrizioni in circoli vip rappresentano un elemento di merito; "ovviamente" i figli valgono punti in meno. Così come il non possedere la casa di proprietà. La vita "vip" di Maria Lorusso, sempre in mostra sui social. Feste in maschera e panorami mozzafiato. Il villone con piscina a Rosa Marina, esclusivo villaggio sul mare di Ostuni e buen retiro del vippaio barese della politica e degli affari. Ma anche le vacanza a Capri, l’inverno in montagna con una Magnum di champagne sulle piste da sci. E, soprattutto, la routine tra circoli vip (da quello del Tennis a quello della Vela) della città e feste della "Bari meravigliosamente". È stata arrestata con il marito Giacomo Olivieri nell'operazione "Codice interno" concentrata su presunti legami tra politica e mafia a Bari.