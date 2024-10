Chiara Ferragni, niente Italia niente problemi: l'influencer premiata come donna dell'anno in Spagna

Chiara Ferragni premiata come "donna dell'anno" dalla rivista spagnola Vanitatis

Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco e aver lasciato la dirigenza di Fenice cerca il rilancio in Spagna. L'influncer ha iniziato con la collaborazione con Goa Cosmaetics, marchio iberico di cui è testimonial, e ora è stata eletta "International fashion icon" dalla rivista spagnola Vanitatis. Chiara Ferragni sul palco dei Vanitatis Award in corso a Madrid ha ringraziato la Spagna defininedola la sua "seconda casa".

"È un grande onore essere qui. Amo la Spagna. - ha detto l'ex moglie di Fedez che per l'occasione ha indossato solo capi di brand locali - Sento che è il mio secondo paese, la mia seconda casa. Vengo a Madrid praticamente ogni mese. E sento che spagnoli e italiani sono così simili. Mi sento davvero come se fossi qui con la mia famiglia. Tutti abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni e non è sempre facile".

Chiara Ferragni sta guardando all'estero con nuovi progetti con l'apertura di un nuovo negozio ad Atene e la sopracitata collaborazione con Goa Cosmaetics. In Italia invece si è vista costretta a chiudere i suoi punti vendita a Milano e svendere le collezioni.