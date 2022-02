Chico Forti, Bocelli lo incontra in carcere. Sui social: "L'Italia ti aspetta"

Andrea Bocelli fa visita a Chico Forti in Florida in occasione del suo 63esimo compleanno

Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno fatto visita a Chico Forti nel carcere Dade Correctional Institution di Florida City, negli Stati Uniti.

"Carissimo Chico, speriamo e preghiamo che tu possa presto riabbracciare tua madre e tornare nella tua terra natale. Ti aspettiamo, tutta l'Italia ti aspetta", scrive il tenore sui social.

"Poche ore fa, in occasione del suo 63esimo compleanno, abbiamo conosciuto Chico Forti. È stato un incontro che rimarrà radicato nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Volevamo dargli fiducia e positività, ma alla fine, sono state le sue parole ad andare oltre le barriere con la forza di una coscienza e un'anima pulita, libera".

Il 23 dicembre 2020 il governatore della Florida, Ron De Santis, grazie anche all'interessamento del ministro Luigi Di Maio e della Farnesina, ha firmato l'atto per il trasferimento di Chico, in Italia, in base alla Convenzione di Strasburgo 1983, ma la procedura di estradizione ancora non è conclusa.

Chico Forti in carcere dal 2000

Chico Forti è in carcere per essere il presunto assassino di Dale Pike, la cui morte è avvenuta il 15 febbraio 1998. Dale era il figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza. Il giovane fu trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach a Miami e la colpa ricadde subito su Chico. Gli inquirenti ritennero che l’italiano avrebbe avuto intenzione di truffare i Pike. Nel 2000 l'imprenditore è stato condannato all’ergastolo senza la possibilità di liberazione condizionale. Chico si dichiara da sempre innocente e sostiene di essere vittima di un errore giudiziario.

