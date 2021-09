Chiesa: si ripete miracolo liquefazione sangue di San Gennaro

"Il sangue si e' sciolto". Alle 10,01 l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia annuncia il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il presidente della deputazione di San Gennaro sventola il fazzoletto bianco nel Duomo di Napoli gremito, come vuole la tradizione, mentre il presule mostra ai fedeli la teca che custodisce la reliquia del Santo.

"Vi chiedo con forza anche quest'oggi di non scambiare un segno evangelico per un oracolo da consultare". E' l'invito che l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia rivolge ai fedeli durante l'omelia per le celebrazioni in onore di San Gennaro. Dopo la liquefazione del sangue del Santo, il presule invita a non cedere "alla tentazione di banalizzare i segni piegandoli alla curiosita' e alla superstizione".

"Il sangue sia che si sciolga, sia che resti nella sua solida sacralita' - sottolinea l'arcivescovo Battaglia - e' sempre e solo un segno del sangue di Cristo versato per amore e mescolato al sangue di tutti coloro che nei secoli hanno dato la vita per testimoniale l'amore del Signore, la forza del Vangelo e l'esigenza di giustizia e di pace che ne derivano".